Dades i el discurs de la por
Andorra manté alts nivells de seguretat i les dades desmenteixen els discursos de la por d’alguns partits
Les dades presentades ahir pel ministeri de Justícia i Interior i la policia confirmen allò que l’evidència sosté des de fa anys: Andorra és un país segur. Les xifres de delinqüència, denúncies i intervencions policials registren una clara tendència a la baixa, malgrat l’increment sostingut de població i visitants. El nombre d’intervencions ha passat de més de 13.000 el 2019 a poc més de 7.000 enguany, mentre que les detencions per delictes comuns, com ara furts, lesions o contraban, també han disminuït de manera significativa. Aquesta realitat desmenteix frontalment els discursos que alguns grups polítics han intentat imposar en l’imaginari col·lectiu, amb un relat de por que no té suport empíric. Censurar aquestes afirmacions no és un gest polític, sinó un exercici de responsabilitat institucional: fer creure a la ciutadania que viu en un entorn amenaçat constantment per la delinqüència és contribuir a generar alarma social injustificada i, de retruc, deteriorar la reputació internacional d’un país que, objectivament, manté uns estàndards de seguretat molt alts. L’índex de resolució dels conflictes és del 70% i el dels delictes greus frega el 100%, i la baixa incidència de delictes contra la llibertat sexual o de violència física fora de l’àmbit domèstic reflecteix l’eficàcia preventiva i reactiva del cos policial. Cal destacar la tasca feta en matèria de protocols i comunicació per millorar la resposta en casos sensibles, com les agressions sexuals, una millora que ha fet aflorar més casos, no pas més delictes. Fins i tot les denúncies en l’àmbit de la ciberdelinqüència, en augment, responen més a la major consciència ciutadana i disponibilitat de canals de denúncia que no pas a una explosió d’activitat criminal. Andorra no és aliena a fenòmens globals com les estafes digitals o les amenaces entre joves, però reduir aquests fets puntuals a una crisi de seguretat generalitzada és un missatge irresponsable. Fer política des de la por degrada el debat públic i erosiona la confiança en les institucions. La seguretat no s’ha de convertir en un pretext per obtenir rèdit electoral.