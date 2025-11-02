Model turístic d’estiu
L’estiu confirma un canvi de tendència: menys visitants globals, però més turistes que fan estada al Principat
En plena tardor, és un moment oportú per fer balanç de les dades turístiques de l’estiu i valorar-ne les tendències amb perspectiva. Sense menystenir la importància del visitant d’un sol dia, que continua sent clau per al teixit comercial del país, cal destacar l’augment dels turistes que decideixen fer estada a Andorra. Les xifres d’Estadística reflecteixen una disminució del nombre total de persones que han entrat al Principat durant el tercer trimestre, però aquesta davallada global amaga un canvi de fons: el turisme amb pernoctació no només ha crescut en volum, sinó que mostra una diversificació més gran en les motivacions i una estada mitjana més llarga, fet que comporta un impacte econòmic més positiu i estable. Aquest viratge cap a un model de visitant que aporta més valor econòmic és positiu per a l’equilibri del sector turístic i per al conjunt de l’economia. El predomini creixent del turisme espanyol, tant pel que fa a turistes com a excursionistes, ha compensat parcialment la caiguda de presència francesa i d’altres nacionalitats, i contribueix a mantenir el dinamisme en un moment de canvis en els fluxos internacionals. També es consolida un interès creixent per la natura, les activitats de muntanya i, en menor mesura però de forma sostinguda, per l’oferta cultural i de benestar, elements que poden esdevenir eixos estratègics de diferenciació. L’allotjament tradicional continua sent el principal receptor d’aquest nou perfil de visitant, i les dades indiquen un benefici directe per al sector hoteler, especialment en parròquies com Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, la Massana i Canillo. En canvi, zones com Encamp i el Pas de la Casa hauran de repensar la seva oferta si volen mantenir la competitivitat i captar el nou perfil de turista. En definitiva, l’estiu del 2025 ha deixat un escenari que convida a l’optimisme moderat: menys afluència global, però més estades amb valor afegit. Aquest és el camí que cal seguir si es vol consolidar un model turístic sostenible, que aporti qualitat i estabilitat a llarg termini.