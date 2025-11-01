Espanya tranquil·litza
Espanya garanteix que l’Entry/Exit no afectarà la frontera del riu Runer ni la temporada d’hivern
L’aclariment ofert ahir per l’ambaixador d’Espanya a Andorra sobre l’aplicació del sistema europeu Entry/Exit ha permès dissipar els dubtes sorgits en els darrers dies i ha enviat un missatge de tranquil·litat tant al Govern com al teixit empresarial del país. Carles Pérez-Desoy va descartar qualsevol afectació immediata a la frontera del riu Runer i va remarcar que no hi haurà canvis en els controls, que es mantindran aleatoris com fins ara. L’entrada en vigor del sistema, prevista per al febrer, es farà de manera progressiva i amb una fase de proves que no interferirà en la temporada d’hivern, un període clau per a sectors com el turisme i l’hostaleria. El representant diplomàtic també va desvincular l’aplicació del sistema de control migratori de qualsevol pressió política o de negociació bilateral, deixant clar que es tracta d’un mandat europeu compartit per tots els estats de l’espai Schengen. L’explicació permet separar dos debats que s’havien solapat en els darrers dies: d’una banda, l’entrada en funcionament d’una eina tecnològica per controlar els fluxos d’entrada i sortida de ciutadans extracomunitaris i, de l’altra, la gestió dels permisos de treball i de residència, que segueix un camí paral·lel en el marc del diàleg bilateral entre ambdós governs. La voluntat expressada per Espanya d’obrir un canal tècnic per resoldre dubtes específics aporta encara més garanties al procés i reforça la col·laboració entre els dos estats. L’anunci, a més, s’emmarca en un clima de bones relacions institucionals i de respecte mutu, en què s’han valorat positivament les mesures preses recentment per Andorra en matèria migratòria. El posicionament de l’ambaixador aporta claredat i estabilitat, i és especialment rellevant per a les empreses que es preparen per a la campanya d’hivern. La confirmació que no hi haurà cues ni canvis sobtats permet planificar amb seguretat i confiança. Amb la mirada posada en l’entrada en vigor del sistema EES, el compromís per una implantació gradual, transparent i coordinada esdevé clau per garantir que les noves exigències europees s’adaptin amb èxit a la realitat andorrana sense generar distorsions innecessàries.