Protecció dels menors
El Govern enceta una iniciativa pionera per protegir els menors dels riscos digitals amb una SIM obligatòria
La decisió del Govern de fer obligatòria una targeta SIM específica per a menors representa un pas significatiu i valent en la protecció dels infants i adolescents dins l’ecosistema digital. En un moment en què l’accés precoç a internet i a les xarxes socials obre la porta a múltiples riscos, com ara la pornografia, la desinformació o la violència, establir un filtre tecnològic adaptat a l’edat no tan sols és prudent, sinó necessari. L’executiu encerta en posar al centre del debat la salut mental i el benestar dels joves, no tan sols des d’una òptica punitiva o restrictiva, sinó també educativa i preventiva, com demostren les mesures de formació a monitors, les eines de control parental i el desplegament d’un centre de benestar digital per acompanyar famílies i educadors. El fet que aquest projecte s’integri dins la futura reforma de la Llei qualificada dels drets dels infants i adolescents li dona el marc legal i institucional adient, i reflecteix una voluntat d’actuar amb rigor. En paral·lel, l’enfocament col·laboratiu amb Andorra Telecom, la policia i els ministeris implicats, així com l’obertura a recollir l’opinió dels mateixos joves, contribueix a donar solidesa i legitimitat a la proposta. És evident que cap mesura podrà garantir el risc zero, especialment davant l’ús de plataformes de missatgeria o eines tecnològiques que escapen al control nacional, però l’orientació de fons és encertada: posar límits clars, establir canals de denúncia i fomentar una cultura d’ús responsable dels dispositius. L’experiència internacional mostra que aquells països que actuen amb previsió en aquest àmbit redueixen l’impacte de fenòmens com el ciberassetjament, les addiccions digitals o els trastorns de conducta. Andorra se suma així a un debat global amb una aposta decidida i equilibrada que combina protecció, educació i innovació. És una iniciativa que mereix reconeixement i seguiment, perquè la seva aplicació correcta pot marcar un abans i un després en la relació dels menors amb la tecnologia.