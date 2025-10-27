Caminada per fer-se escoltar
L’hospital ha d’evolucionar en la mesura del possible per ampliar prestacions i l’atenció als malalts de càncer
La caminada contra el càncer feia ahir dotze edicions; un recorregut reivindicatiu que va néixer per visibilitzar la malaltia i les necessitats dels qui la pateixen i amb un vessant solidari per contribuir a totes les accions que en aquesta direcció impulsa l’Assandca, l’associació de lluita contra la patologia. Hi ha demandes que des de llavors es repeteixen, a l’espera que es materialitzin. Una de molt rellevant és disposar d’un registre de tumors que, ara sí, hauria de veure la llum els propers mesos. Dades fidedignes de la incidència de la malaltia són una pedra angular per plantejar polítiques sanitàries, recordava el president de l’entitat carregat de raó. En d’altres, l’associació segueix sent incisiva però amb poques possibilitats d’èxit, si més no amb aquest Govern. És el cas de la radioteràpia promesa i després descartada en favor de la coordinació amb hospitals amb les tècniques més avançades. Hi va insistir la ministra Helena Mas, alhora que apuntava que una de les grans inversions de l’hospital per a l’any que ve serà reconvertir la planta -3 en un dispositiu d’oncologia per integrar els diferents serveis i també algun llit d’ingrés. Aquesta reorganització estava condicionada al fet que els serveis ambulatoris de salut mental es traslladessin al Ròdol, circumstància que es va fer realitat al setembre. La qüestió de fins a quin punt Andorra pot oferir l’atenció integral que necessiten els malalts és complexa d’abordar perquè s’entén el patiment afegit dels qui s’han de desplaçar per rebre tractament. Però sí que s’ha d’exigir que des d’Andorra es doni l’acompanyament i la cobertura necessària a aquestes persones i que, en la mesura del possible, l’hospital evolucioni per ampliar prestacions, com ha succeït amb la unitat de mama i la incorporació d’intervencions que fins ara obligaven a marxar a fora. De la mateixa manera que s’ha de seguir incidint en la prevenció, en l’ampliació dels cribratges i a posar més mitjans a l’atenció especialitzada de patologies amb índex de cura cada cop més elevats però amb molta incidència.