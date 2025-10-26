Trucades que salven vides
Una línia telefònica és un recurs més d’una xarxa que necessita atenció especialitzada i continuada
Fa un any que la línia verda amb el número de telèfon 177 està en funcionament. Una vuitantena de trucades després, es constata l’encert d’activar una plataforma d’atenció urgent que ofereix suport a qualsevol hora del dia; escolta i acompanyament en un moment d’extrema duresa per a l’altra persona al costat del telèfon. Però també la contenció necessària per evitar que prengui la decisió més dràstica i es llevi la vida. En aquest primer any d’activitat, els voluntaris de la línia han activat quatre cops els serveis d’emergència per evitar suïcidis imminents. Però posar a disposició de la població un recurs accessible i atès per persones formades, i fer-ne difusió, suposa també donar al suïcidi l’atenció que mereix un problema de salut pública de primer ordre. Es tracta de contribuir al trencament de l’estigma i els tabús que encara envolten aquestes morts i les temptatives de fer-ho. Posar-hi recursos, parlar-ne, és un element bàsic de les línies d’actuació enfocades a la prevenció que ha de posar-hi fre. Però també contribueix a alleugerir el patiment de les famílies i de totes les persones que han perdut algú estimat i que han de lidiar amb el procés de dol, amb aquesta derivada social d’una mort que genera massa silenci, i sovint amb la culpa de no haver estat capaç de copsar la gravetat del malestar emocional o d’ajudar a contrarestar-lo. Òbviament una línia telefònica és un recurs més d’una xarxa que necessita atenció especialitzada i continuada, professionals formats dedicats a la sensiblització, a la detecció precoç i a l’atenció. I utilitzar totes les palanques a l’abast, també l’escola, perquè hi ha un impacte notable entre els més joves. A Andorra les dades més recents difoses són les del període 2019-2021, amb setze suïcidis consumats. A Espanya, on va néixer la fundació especialitzada que atén la Línia Verda, el suïcidi és la primera causa de mort no natural. Té més impacte que els accidents de trànsit. Només hem de pensar en tota la feina que s’ha fet per afavorir la seguretat viària per sospesar el focus que necessita el suïcidi.