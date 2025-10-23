Els ‘falsos fronterers’
El Govern fixa per llei nous criteris migratoris per garantir un creixement més sostenible i ordenat
Les modificacions legals impulsades pel Govern en matèria d’immigració i comerç representen un pas necessari per garantir un creixement sostenible i ordenat que sigui coherent amb la realitat demogràfica i territorial del país, i alhora reflecteixen un exercici de responsabilitat envers els municipis veïns, especialment la Seu d’Urgell, on els efectes de l’especulació residencial i de l’augment de població vinculada a Andorra comencen a generar tensió social i institucional. L’establiment per llei del requisit de residència legal al país on es viu per obtenir un permís de treball andorrà respon a una demanda legítima de les autoritats espanyoles per evitar situacions irregulars, especialment en el cas de treballadors extracomunitaris que fan vida fora del Principat. Aquesta mesura no tan sols reforça la seguretat jurídica del sistema migratori andorrà, sinó que també millora la imatge d’un país que vol preservar el bon veïnatge amb Espanya, fonamental tant per a la convivència com per a l’equilibri econòmic regional. El projecte de llei també aborda altres aspectes clau per contenir l’excés de pressió sobre el territori, com ara la introducció del permís d’immigració temporal mitjançant contractació en origen, la definició més estricta de les causes de pèrdua del permís i la possibilitat de regular per via reglamentària activitats comercials que poden tenir un impacte directe sobre l’urbanisme i el mercat laboral. Lluny de ser un tancament, aquestes reformes volen ordenar el creixement, evitar abusos i garantir una millor integració dels treballadors estrangers, especialment en sectors sensibles. El fet que també es plantegi limitar, si cal, l’obertura de grans superfícies comercials evidencia una voluntat política clara de protegir el model econòmic i social del país, alhora que es reforça la capacitat del Govern per planificar amb visió estratègica. L’equilibri entre obertura econòmica i responsabilitat institucional és clau, i aquest text legal apunta en aquesta direcció, amb mesures que, ben desplegades i acompanyades de diàleg amb els actors implicats, poden contribuir a un desenvolupament més harmoniós per a Andorra i el seu entorn immediat.