Qualitat abans que quantitat
La nova llei vol garantir que qualsevol centre respongui a criteris de qualitat, utilitat i interès nacional
L’aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei de l’ensenyament superior suposa que el Govern obre la porta a una planificació estratègica necessària i reclamada per establir un sistema universitari coherent, de qualitat i amb visió de futur. El canvi de model –d’un sistema d’habilitació objectiva a una discrecionalitat reglada– implica una transformació profunda en la manera com el país entén, autoritza i supervisa l’activitat acadèmica superior, tot alineant-se amb els estàndards europeus. La creació de l’Estratègia Nacional d’Ensenyament Superior (ENES) com a eina de planificació quinquennal permetrà, per fi, actuar amb criteri, transparència i ordre en un àmbit que no pot quedar a l’atzar de les oportunitats de negoci o del creixement descontrolat. La moratòria en l’autorització de noves institucions fins que no s’aprovi la primera ENES és un senyal clar que s’ha après de les experiències recents i que cal recuperar la confiança en el sistema universitari. L’ensenyament superior no pot ser una cursa per captar matrícula a qualsevol preu, sinó una aposta nacional per generar coneixement, recerca i igualtat d’oportunitats. Que el text legal insisteixi en la qualitat, en l’accessibilitat sense barreres socioeconòmiques o de discapacitat, i en la coherència amb l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, és una declaració d’intencions que caldrà veure com es tradueix en fets concrets. També caldrà garantir una col·laboració real amb els actors implicats i mecanismes de revisió que no siguin només formals sinó útils per millorar. Perquè un títol universitari, sigui de centre públic o privat, ha de tenir valor real, reconeixement oficial i una exigència acadèmica acreditable. No es tracta de crear universitats perquè sí, sinó de garantir que les que hi ha i les que puguin venir siguin útils per al país i per a la societat que volem construir. Amb aquesta reforma, el Govern ha fet el primer pas. Ara caldrà caminar amb determinació, rigor i consens. I també, assegurar que tothom pugui accedir a l’ensenyament superior.