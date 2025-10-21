El mòbil també és cartera
És important no quedar enrere en la cursa tecnològica i també acompanyar la ciutadania que s’hi sumi
La cartera digital és un pas molt significatiu en la transformació digital que està executant el Govern. Possibilitar que tota la documentació que ens identifica estigui emmagatzemada al telèfon mòbil amb les màximes garanties de seguretat és un salt endavant que implica comoditat per a l’usuari i, com a país, adaptació a un entorn tecnològic que evoluciona a un ritme de vertigen. El telèfon mòbil s’ha convertit en una extensió de nosaltres, els ciutadans, perquè ja fa dies que va deixar de ser només una eina de comunicació per esdevenir el dispositiu amb el qual ens informem, ens entretenim, fem transaccions bancàries, consultem el resultat d’una prova mèdica o paguem allò que comprem i consumim. Ara, a més, ens evitarà que duguem a sobre la targeta física de la CASS per identificar-nos i abonar el pagament a la consulta del metge o a la farmàcia o el passaport, la targeta de residència o el carnet de conduir. Un procés que ja ha arrencat amb l’activació de l’app a la botiga virtual dels dispositius Android i que es completarà aquesta setmana, quan estigui disponible per als terminals Apple. D’aquesta manera, els usuaris que ho desitgin ja la tindran disponible mentre que es completa l’adaptació progressiva de tots els entorns i col·lectius susceptibles d’usar-la. En procés també hi ha la possibilitat futura que no tan sols sigui una cartera d’ús nacional, sinó que serveixi a França o a Espanya, destinacions tan habituals de la població d’Andorra. Una opció que es donarà un cop els veïns impulsin el seu sistema durant l’any vinent i hi hagi reconeixements mutus. Però de la mateixa manera que és molt rellevant no quedar enrere en la cursa tecnològica, també ho és acompanyar la ciutadania que s’hi sumi. I tampoc no oblidar els que se’n mantindran al marge. Una primera acció anunciada pel ministre de Transformació Digital, Marc Rossell, és l’estand que es dedicarà a la Fira d’Andorra la Vella per donar informació sobre el nou servei i per ajudar qui vulgui usar-lo però tingui dificultats per a la instal·lació i comprensió.