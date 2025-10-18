Normes inflexibles i injustes
Sobta que no s’hagi fet un exercici de sentit comú per resoldre aquesta disfunció difícil d’entendre
El reglament actual de la ITV equipara qui se salta l’examen periòdic per deixadesa o negligència a qui ho fa perquè no té cap altra alternativa. La situació que denuncien els tallers mecànics i conductors afectats és que, tot i que se certifiqui una raó de pes per no acudir en el període que toca a superar la revisió, la ITV compleix estrictament una normativa que no atén exempcions i penalitza el titular del vehicle amb el recàrrec que toca quan porta el vehicle a l’avaluació, ja fora de termini. I això implica situacions absurdes, com ara pretendre que el propietari d’un cotxe que ha patit un accident i el té immobilitzat en un taller en espera de la reparació hagi d’acudir a la revisió, o el d’un vehicle amb una avaria complexa de resoldre. O tampoc atendre les situacions greus de caràcter personal, com ara una malaltia incapacitant del titular del cotxe. No és una qüestió de diners: per als afectats suposa una despesa afegida que per justícia no haurien d’abonar, però el que té més transcendència és que la regulació no prevegi casuístiques que no són una raresa i que es tracti igual el propietari d’un cotxe que no el pot portar i que, a més, avisa i certifica el perquè de l’absència, i el propietari d’un cotxe que incompleix per un oblit o de manera volguda. Pot semblar anecdòtic, òbviament no és una preocupació de primer ordre, però si mereix una reflexió és perquè es fa difícil d’entendre que normes d’aquesta mena, d’aparentment fàcil modificació, siguin tan inflexibles. Que no s’hagi fet un exercici simple de sentit comú malgrat la constància de les disfuncions. El reglament ha de ser sever quan toca, perquè malauradament encara hi ha qui se salta una obligació sobre la qual es poden formular les crítiques que es vulguin –si són avaluacions més o menys estrictes o més o menys afinades–, però que és un element essencial per garantir la seguretat a les carreteres. I també ha de recollir escenaris plausibles i no generar indefensió als afectats. La confiança i el respecte en les normatives també passa per evitar incidències d’aquest tipus.