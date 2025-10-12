Una ciutadania solidària
La donació de teixits i òrgans avança a Andorra amb compromís ciutadà i rigor institucional
La consolidació del programa nacional de donació d’òrgans i teixits avança a bon ritme i amb una resposta ciutadana que mereix ser reconeguda. El fet que gairebé 700 persones s’hagin inscrit ja al registre de donants de medul·la òssia, que s’hagin superat les 1.600 donacions de sang del cordó umbilical i que es mantingui el degoteig constant de consentiments en casos de donació post mortem és una mostra clara del compromís solidari de la societat andorrana, fins i tot en moments de màxim dolor per a les famílies. Aquest avenç no seria possible sense la feina continuada i discreta de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), que des de fa anys impulsa la sensibilització, acompanya pacients i famílies, i fa incidència perquè el dret a donar sigui una realitat efectiva. L’anunci que l’any vinent començaran les donacions de multiteixits –una modalitat que pot beneficiar fins a un centenar de persones amb una sola donació– representa un salt qualitatiu en l’ambició del sistema andorrà i compleix els terminis fixats pel Govern en el desplegament de l’estratègia aprovada el 2023. Aquest tipus de donació, que inclou teixits com artèries, ossos, pell, tendons o nervis, comporta una complexitat logística que obliga a articular circuits de col·laboració sanitària amb altres territoris, a una actuació mèdica molt àgil i a una preparació tècnica específica, però no hi ha dubte que el país disposa ja del marc normatiu i tècnic per fer-ho realitat. L’horitzó del 2027 per a la incorporació d’òrgans al catàleg de donació continua sent un objectiu assumible si es manté el ritme actual i, sobretot, si continua l’esperit col·laboratiu entre les institucions públiques i les associacions de pacients. Avançar en aquest àmbit no és només una qüestió de modernització sanitària, sinó de solidaritat intergeneracional i de justícia per a les persones que esperen, literalment, una segona oportunitat per viure.