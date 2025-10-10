Creixement sostenible
El Govern proposa noves mesures per contenir el creixement demogràfic i garantir l’equilibri social
L’executiu ha presentat un nou projecte de llei que incideix en el control del creixement poblacional com a eix central d’una política que busca la sostenibilitat a llarg termini, sis mesos després de l’entrada en vigor de la coneguda com a Llei òmnibus. El nou text, que porta per nom projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, inclou mecanismes per reforçar el control dels fluxos migratoris a través de la contractació en origen i la limitació de l’obertura de negocis que requereixin grans quantitats de mà d’obra poc qualificada. En aquest sentit, el fet que el Govern s’habiliti per fer estudis previs abans d’aplicar qualsevol mesura concreta evidencia una aproximació planificada i prudent. La intenció de racionalitzar el creixement econòmic i demogràfic és comprensible i necessària, especialment en un país amb recursos i territori limitats. El nou sistema de permisos busca optimitzar la contractació de treballadors de temporada i ampliar-ne la durada, mentre que també s’introdueixen condicions per evitar la rotació excessiva i els canvis de sector. Pel que fa als autònoms forans, es mantenen requisits econòmics elevats amb un augment de la part del dipòsit a fons perdut i l’enduriment de les condicions d’inversió, així com una pujada de la taxa sobre la inversió estrangera en habitatges. Aquest conjunt de mesures apunta un objectiu comú: modular un creixement que, si no es canalitza amb criteri, pot posar en risc la cohesió social i l’equilibri del mercat laboral i immobiliari. El text també dona resposta a determinades demandes empresarials per afavorir la cobertura de vacants en sectors tensionats com la restauració, tot i que amb condicions més estrictes i mecanismes de control. La negativa a la proposta de Concòrdia per crear un dispositiu d’acollida de nouvinguts, en aquest cas justificada per l’existència d’un programa propi avançat, entra dins la lògica institucional. Sense ser una solució tancada ni definitiva, el projecte presentat representa una passa decidida cap a un model de creixement més ordenat i equilibrat, una direcció que el país necessita en un moment clau.