Acord amb els funcionaris
El Govern i els sindicats formalitzen l’acord per apujar sous i millorar condicions dels treballadors públics
El tancament de l’acord entre el Govern i la majoria de sindicats de l’administració general per a la revaloració salarial dels treballadors públics fins al 2027 representa un pas significatiu en la gestió dels recursos humans de l’administració. El document, que va comptar amb el suport de tots els sindicats excepte l’Associació de Bombers, va culminar una negociació que les parts van qualificar de llarga i complexa, però que finalment va concloure amb consens. El cap de Govern va subratllar, durant l’acte de signatura del document amb els representants sindicals a l’edifici administratiu, que l’increment no és un privilegi, sinó una mesura de justícia en un moment en què l’economia del país presenta superàvit i capacitat d’inversió. Entre les mesures més immediates destaca la prima de productivitat que rebran els treballadors amb plaça fixa i almenys set anys d’antiguitat, que serà un pagament únic d’entre el 0,5% i el 5,5% del sou base anual segons els anys de servei acumulats. Aquesta compensació, ja aprovada per decret, reconeix de manera específica la trajectòria professional dins l’administració. El paquet també preveu la millora del valor dels triennis i el seu accés per part dels treballadors interins, així com la dotació pressupostària per a formació i el recàlcul de la pensió per als funcionaris que s’han jubilat des del gener passat. El Govern va optar per incloure la primera fase de la pujada generalitzada de graelles al projecte de pressupost del 2026, i no mitjançant una llei específica, amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits. Resta pendent de concreció la revisió del complement específic dels cossos uniformats. El ministre de Funció Pública va apuntar, amb dades, la dificultat per cobrir places a l’administració, un argument que reforça la voluntat de millorar la competitivitat salarial per garantir la captació i la fidelització de personal qualificat. Formalitzat l’acord, el repte ara és garantir la seva aplicació efectiva i avançar en la consolidació d’una nova etapa en la gestió de la funció pública.