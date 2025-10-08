Millores a Tràmits i reptes
El pla de xoc de Govern redueix esperes als tràmits, però Immigració i Tributs continuen saturats
El pla de xoc impulsat pel Govern per reduir els temps d’espera al servei de Tràmits i en l’atenció a les empreses ha començat a donar resultats tangibles. Les xifres presentades pel ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, confirmen una millora notable en l’agilitat administrativa, amb un temps d’espera mitjà de set minuts i una redistribució més eficient de l’atenció entre la ciutadania i el teixit empresarial. El nou espai habilitat a Prat del Rull, on ja s’han gestionat més de 2.400 tràmits d’empreses, ha permès descongestionar el servei i millorar la satisfacció dels usuaris, després d’un estiu marcat pel descontentament i les cues excessives. També és rellevant l’avenç en la digitalització, amb un increment exponencial dels tràmits electrònics i més de 60.000 certificats digitals actius, dades que evidencien un canvi d’hàbits i una major confiança en la seu electrònica. Tot plegat, reforçat per un increment de personal i per una simplificació administrativa que ha reduït dràsticament el nombre de formularis i requisits. Tanmateix, aquest balanç positiu no ha d’ocultar que encara hi ha assignatures pendents. El Govern ha aconseguit una millora visible en el servei de Tràmits, però la ciutadania continua trobant llargues cues i demores a altres departaments, especialment a Immigració i a Tributs, on els col·lapses són freqüents i la sensació de saturació persisteix. En aquests àmbits, la percepció és que les mesures de modernització administrativa encara no han tingut un impacte real i que la resposta institucional no és prou àgil per a les necessitats dels usuaris. El repte del Govern, així, és consolidar el progrés aconseguit i estendre’l a tota l’administració, de manera que l’excel·lència en l’atenció al ciutadà i a l’empresa no sigui un objectiu puntual, sinó una dinàmica permanent. La transformació digital no és només una qüestió de tecnologia, sinó de confiança, de proximitat i d’eficiència. I el funcionament del pla de xoc demostra que, quan hi ha diagnosi i voluntat política, el canvi és possible.