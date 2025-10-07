Evitar el discurs simplista
El Govern rebutja vincular immigració i delinqüència i alerta del perill de discursos simplistes i electorals
El debat sobre la immigració torna a situar-se al centre de l’agenda política i social del país, en un moment en què el Govern intenta equilibrar la necessitat de mà d’obra amb la pressió demogràfica i la sensació d’inseguretat que alguns actors volen alimentar. L’entrevista del cap de Govern, Xavier Espot, va tornar a posar llum sobre una qüestió que requereix serenor i dades, no consignes ni prejudicis. El mandatari va ser clar a l’hora de desmentir la vinculació entre immigració i delinqüència, i de recordar que darrere de les darreres agressions de bandes juvenils no hi ha un perfil associable a un col·lectiu concret, ni de bon tros a la comunitat llatinoamericana, sobre la qual injustament han recaigut sospites. Assenyalar els nouvinguts com a responsables de la inseguretat és caure en un recurs massa fàcil i profundament irresponsable, perquè desvia l’atenció de les causes reals i alimenta discursos que només busquen rèdit electoral. El fenomen migratori és complex i requereix polítiques rigoroses, transparents i equilibrades, però també una societat capaç de no deixar-se arrossegar pel populisme ni per l’estigmatització dels que arriben buscant oportunitats. En aquest sentit, el recordatori d’Espot que “si no sabem gestionar bé el fenomen migratori, caiem en associacions que molt sovint no són certes”, és pertinent i necessari. Andorra, com qualsevol altre país obert i modern, ha de garantir una immigració ordenada, sí, però també ha de preservar el respecte i la cohesió social, que han estat sempre part del seu ADN. Fer creure que la delinqüència ve de fora és un missatge tòxic que acaba contaminant el debat públic i polaritzant la convivència. La responsabilitat de les institucions, dels partits i també dels mitjans de comunicació és contribuir a un debat honest i constructiu, que no confongui control amb rebuig ni seguretat amb tancament. El repte és evitar que el discurs simplista de l’extrema dreta arreli al país, i això només s’aconseguirà amb una gestió ferma però empàtica, i amb la convicció que la seguretat i la integració no són conceptes oposats, sinó complementaris i necessaris per a la convivència.