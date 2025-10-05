La difícil normalitat sindical
La modificació pactada per patronal i sindicat, que impulsarà el Govern, ha de facilitar les eleccions
El dels socorristes de piscines i instal·lacions aquàtiques és un gremi que s’ha queixat i reivindicat, que ha promogut branca pròpia a la Unió Sindical d’Andorra (USdA) i que s’havia mobilitzat per triar delegats de personal en les dues empreses que essencialment els contracten. Però la realitat és que ara per ara no tenen marge per elegir representants dels treballadors, perquè un dels problemes que pateixen és la rotació laboral i, sense una plantilla mitjanament estable, tenen més dificultats per promoure un procediment d’aquesta mena. La situació en l’àmbit privat no canvia o, si més no, ho fa d’una manera extremament lenta. És el sector públic que capitalitza la mobilització sindical. La darrera constatació és l’acord per la pujada salarial que, malgrat les reticències expressades per alguns col·lectius professionals, suposa una revisió de la retribució econòmica notable en espera que es desenvolupi el circuit de carrera professional i els incentius relacionats. A les parapúbliques també s’avança amb convenis col·lectius: el SAAS ha aprovat el segon de la seva història i la CASS tot just l’estrena. Però no hi ha manera que al sector privat canviï una situació anòmala que la regulació, fins ara, no ha aconseguit revertir. Un dels problemes evidents és la rotació que afecta les empreses, com la que es dona a les societats que contracten els socorristes que després s’ocupen d’atendre instal·lacions públiques. Sovint és un peix que es mossega la cua perquè els empleats marxen a la cerca de millors condicions laborals; estabilització i fidelització també passen per escoltar les plantilles amb un diàleg estructurat que impliqui l’intercanvi d’opinions i de propostes, amb cessions a banda i banda. Però també calia revisar la normativa i a final del mes passat s’anunciava l’acord entre la Confederació Empresarial (CEA) i l’USdA, que es plasmarà en una modificació del Codi de relacions laborals. Els canvis han de facilitar la promoció d’eleccions i la tria de delegats a les empreses –siguin de la mida que siguin– i comitès en aquelles de més envergadura.