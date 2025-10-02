Un pols injustificat
La federació utilitza el futbol base i l’FC Andorra com a pressió injusta en un conflicte que demana diàleg
La decisió de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) d’aturar tota l’activitat i clausurar les seves instal·lacions fins a nou avís és una mesura que no es pot justificar perquè en cap cas un conflicte institucional es resol deixant a la intempèrie dos mil infants, centenars de jugadors de categories sèniors i fins i tot un club professional com l’FC Andorra, que no tenen res a veure amb el litigi i que es converteixen en víctimes col·laterals d’una pressió innecessària. És legítim que la FAF defensi els interessos del futbol andorrà, però és inacceptable que ho faci utilitzant com a moneda de canvi la base esportiva i l’activitat ordinària dels clubs, sobretot quan els problemes amb els permisos d’Immigració a la Lliga Nacional i la interpretació dels nous criteris per als jugadors extracomunitaris són qüestions complexes que cal resoldre amb serenor i diàleg i no amb ultimàtums. El Govern ha obert la porta a continuar parlant i és en aquest marc on s’han de buscar les solucions, perquè les negociacions requereixen temps, paciència i voluntat de consens, i pretendre accelerar-les amb una mesura de força d’aquesta magnitud no tan sols no ajuda, sinó que pot empitjorar el clima de confiança necessari entre les parts. A més, sorprèn la contundència sobtada de la decisió perquè no és comprensible que d’un dia a l’altre es tanquin camps sense oferir alternatives ni preveure les conseqüències, ja que la FAF ha posat el Govern entre l’espasa i la paret en un àmbit tan delicat com el de la regulació laboral i migratòria, un terreny en què no hi ha lloc per a improvisacions ni gestos teatrals. Les víctimes immediates són els nens i nenes que avui es queden sense entrenar, els equips de futbol sala i els conjunts amateurs que veuen interrompuda la seva competició, i l’FC Andorra que pot perdre tres punts, un escenari que ningú volia ni s’esperava. El futbol andorrà necessita estabilitat, respecte institucional i capacitat de diàleg. I la federació hauria de ser la primera a donar exemple, tenint en compte que s’exposa a una multa important.