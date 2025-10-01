I ara els bombers
El pressupost governamental no es pot hipotecar amb unes despeses de funcionament inassumibles en el futur
Si a l’estiu semblava que el pacte estava encarrilat, la formalització sobre el paper de les condicions de la revisió salarial dels treballadors públics ha fet aflorar les discrepàncies. Els mestres són el col·lectiu que s’ha mostrat més combatiu, però després de llimar el contingut del text, la seva firma ja està estampada. El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) ha deixat clar als afiliats, però, que no és un camí que hagi acabat: que aspira a més i que aquest és el compromís que ha arrencat a l’executiu. Com ja han fet els mestres, la resta de sindicats del cos general i especials han rubricat l’acord. Però queden els bombers. El cos té tres sindicats. El Sindicat de Bombers s’hi ha sumat, però a contracor. I els altres dos, A118 i l’Associació de Bombers, no tenen la intenció de fer-ho amb les condicions actuals. Per què? Perquè consideren que són els menys beneficiats de la revisió de retribucions i que l’augment no s’avé a les característiques i la rellevància de les seves funcions. El Govern haurà de buscar ara la manera d’apropar posicions si és que vol acabar de segellar l’acord amb el consens que ha cercat des del minut zero de l’inici de les converses. La missió era difícil. Primer, perquè la despesa associada és considerable i les reclamacions sindicals, quantioses i de difícil compliment. I, després, perquè cada cos té la seva casuística i reclamacions pròpies. El topall econòmic fixat és inamovible, així ho ha reiterat l’executiu. El pressupost governamental no es pot hipotecar amb unes despeses de funcionament que siguin inassumibles en els exercicis que venen. L’administració central s’ha trobat amb un problema els últims anys de captació de personal i ha cercat la fórmula per revertir-ho. Ara bé, cal tenir present que el funcionariat té condicions per si mateixes avantatjoses més enllà de la qüestió merament retributiva i que és peremptori que el que es construeixi (i això s’ha d’acabar d’afinar els pròxims mesos) sigui el model llargament anunciat que premiï els mèrits i la carrera professional. És la vara de mesurar més justa.