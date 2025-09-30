Els indicadors sobre la salut
Una de les constatacions és que cal seguir incidint en el risc per a la salut que suposa el consum d’alcohol
Dades per a l’optimisme i també per a la preocupació. La informació resultant del darrer estudi global per aprofundir en la salut de la població mostra signes de millora en problemàtiques tan nocives (i arrelades) com el tabaquisme, però, en canvi, suposa un empitjorament dels indicadors relatius al consum d’alcohol i ha de neguitejar que creixi entre la població jove. I tot i que constata la proliferació d’hàbits saludables com ara l’esport en les pràctiques habituals de la ciutadania, també registra més sobrepès i obesitat. D’altres de les dades recollides constaten la necessitat de posar el focus en la salut mental o les conseqüències de l’envelliment de la població i una major esperança de vida, amb més trastorns crònics entre la gent gran. Un conjunt de dades que és necessari recopilar periòdicament (seria convenient revisar els terminis del monitoratge per tenir dades actualitzades de manera més freqüent) perquè són la base per definir les polítiques públiques. Per llançar campanyes de sensibilització, nous programes, per ampliar l’abast dels serveis sanitaris, però també per reconsiderar normatives, analitzar si cal endurir-les. Una de les constatacions és que cal seguir incidint en el risc per a la salut que suposa el consum d’alcohol i en la lluita contra la normalització, que afecta especialment en les edats més joves. Però també que s’ha de seguir picant pedra que una alimentació saludable és essencial per a la prevenció de malalties greus. O que la cura de la salut emocional requereix mitjans. L’enquesta també recull altres indicadors igualment importants, com ara el fre que pot suposar haver de pagar una part de la consulta mèdica o d’una prova diagnòstica a les economies més vulnerables. Tot i que sigui una proporció baixa, cal seguir reivindicant millores com, per exemple, la reclamada universalització del tercer pagador. O la percepció que es té de les vacunes, amb un augment dels que dubten de la seva seguretat i, per tant, la constatació que s’han de combatre discursos negacionistes que s’estenen.