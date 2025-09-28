El Govern evita explicacions
Les males pràctiques d’unes empreses acaben perjudicant la reputació de tot un sector i precaritzen els treballadors
El cas dels falsos transfronterers empadronats a la Seu d’Urgell per treballar a Andorra ha forçat una resposta institucional. Ha estat el mateix ministeri d’Interior andorrà qui ha donat la consigna d’intensificar els controls policials a primera hora del matí a la frontera i, alhora, ha endurit els requisits exigits al Servei d’Immigració per accedir al permís de treball com a transfronterer. Aquesta reacció, si bé apunta a un intent de posar ordre, arriba en silenci. Cap compareixença, cap comunicat, cap voluntat d’explicar obertament què està passant. I això, davant un cas d’aquesta magnitud, és preocupant. La informació, paradoxalment, ha arribat als ciutadans a través de fonts espanyoles. Han estat les autoritats veïnes qui han posat veu a una problemàtica que afecta directament Andorra. Empreses del sector de la construcció estarien aprofitant buits legals i complicitats logístiques –fins i tot amb intermediaris portuguesos– per portar treballadors extracomunitaris que després s’empadronen a la Seu i accedeixen a permisos de transfronterer, tot evitant la normativa habitual. Són argentins, peruans i colombians que han estat captats per les empreses. La patronal andorrana ha reaccionat amb contundència. La CEA denuncia males praxis, exigeix el compliment estricte de la llei i lamenta el dany reputacional que aquest escàndol provoca al conjunt del sector. També l’ACODA ha expressat la seva oposició frontal a aquestes pràctiques i demana intensificar els controls. Mentrestant, el Govern actua però calla. Aquest silenci institucional és el que més desconcerta. Quan es detecta un problema estructural que implica empreses, drets laborals i relacions internacionals, la ciutadania espera respostes clares. És imprescindible saber quantes empreses són investigades, quines multes s’han imposat, si es contemplen sancions més dures o si es modificarà el model de contractació. Amagar-se darrere d’un increment de controls sense donar la cara no és solució. És una fugida. Els andorrans tenen dret a conèixer la versió del Govern.