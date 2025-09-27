La veu d’Andorra al món
El Principat, tot i la petitesa, guanya veu internacional defensant la pau, els drets humans i el multilateralisme
La intervenció del cap de Govern a la vuitantena Assemblea General de les Nacions Unides posa en relleu la importància que un país petit com Andorra formi part dels grans organismes internacionals i pugui expressar la seva veu en els debats globals. Xavier Espot va denunciar la guerra, va defensar la pau i el multilateralisme i va situar el Principat al costat dels valors universals de respecte als drets humans i al desenvolupament sostenible. En un món marcat pel conflicte d’Ucraïna i per l’ofensiva a la Franja de Gaza, la seva veu va ser clara a l’hora de condemnar qualsevol atac contra civils, vingués d’on vingués, i d’instar a una solució basada en dos estats per al conflicte palestí. Aquesta posició, ferma però ponderada, recorda que els infants són les víctimes principals de qualsevol guerra i que cal protegir-los també en l’entorn digital, un àmbit en què Andorra ha impulsat iniciatives pròpies com el Centre de benestar digital i el pla de benestar digital dels infants i joves. La intervenció també va servir per refermar el compromís amb la igualtat de gènere, coincidint amb el trentè aniversari de la Declaració de Pequín, i per reclamar que el progrés econòmic sigui capaç de generar oportunitats iguals per a dones i homes. Andorra, amb més de set segles de pau, potser no té la força militar ni el pes econòmic de les grans potències, però la seva experiència històrica i la seva vocació de diàleg la converteixen en un actor amb autoritat moral en la defensa de la convivència i la cooperació. En un moment en què es multipliquen els murs i les fractures, és més necessari que mai que el Principat participi en aquestes instàncies multilaterals per fer sentir un missatge de pau, solidaritat i responsabilitat compartida, demostrant que fins i tot les veus més petites poden tenir ressò en els reptes que comprometen la humanitat sencera, i que la fermesa en la defensa de valors ètics i universals pot esdevenir una eina poderosa davant la indiferència i la inacció.