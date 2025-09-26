Camí fet i per fer
L’ADA celebra trenta anys de trajectòria amb fites assolides i reptes com la despenalització de l’avortament
L’Associació de Dones d’Andorra (ADA) ha complert trenta anys i la commemoració d’aquesta efemèride és alhora una celebració i un recordatori de la feina feta i de la que encara resta pendent. Tres dècades enrere, un grup de dones va decidir organitzar-se arran de la lluita per la legalització de la lligadura de trompes i aquella espurna va esdevenir el motor d’una entitat que avui suma més de dos centenars de sòcies actives. Des dels seus inicis, l’ADA ha estat una veu incansable en defensa dels drets de les dones i ha contribuït a fites cabdals per a la societat andorrana, com ara la instauració del matrimoni civil i el divorci el 1999, la creació del Punt d’informació a la dona el 2001 o l’organització del primer congrés internacional Veu i visió de les dones el 2003. També ha estat clau en l’àmbit de la salut amb la reivindicació de mamografies gratuïtes a partir dels 50 anys i amb el suport constant en la lluita contra el càncer de mama a través del grup Alba. La tasca de l’associació ha servit per visibilitzar problemàtiques sovint silenciades, com ara la violència de gènere o l’impacte de la pornografia i les xarxes socials en els joves, assumint amb valentia un paper actiu en la conscienciació i la prevenció. Però la celebració dels trenta anys no pot obviar la reivindicació històrica que continua pendent i que la mateixa entitat ha tornat a situar al centre del debat: la despenalització de l’avortament. El dret de les dones a decidir sobre el seu cos és encara avui un tabú polític i social a Andorra, i la reclamació de l’ADA és una mostra de coherència i persistència. Han estat trenta anys d’avenços notables, però també de lluites inacabades que recorden que els drets conquerits no són mai definitius i que la igualtat real requereix constància i compromís. Com deia la presidenta, Mònica Codina, en l’acte de commemoració, si les dones paren, estan perdudes, i és per això que l’ADA, fidel al seu esperit fundacional, continua treballant per una societat més justa, igualitària i respectuosa amb els drets de totes.