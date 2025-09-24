Consens laboral
L’acord entre patronal i sindicats per reformar la Llei laboral obre pas a més representació i garanties
L’acord assolit ahir al Consell Econòmic i Social per reformar la Llei de relacions laborals és un pas important i necessari per al desenvolupament del món laboral privat al país, un àmbit que fins ara havia quedat massa temps a la cua pel que fa a representació col·lectiva i mecanismes de protecció dels treballadors. El consens entre patronal i sindicats, que no sempre ha estat fàcil d’obtenir, permetrà ampliar la figura del delegat dels assalariats a empreses de fins a trenta treballadors, flexibilitzar la creació de comitès d’empresa i reforçar la protecció contra l’acomiadament per als candidats a les eleccions sindicals. A això s’afegeix la possibilitat que el 10% dels empleats d’una empresa de trenta persones o més puguin impulsar uns comicis de manera confidencial, un element clau per evitar represàlies i donar seguretat als assalariats que volen defensar els seus drets. Es tracta de mesures que, si bé poden semblar modestes, obren la porta a un canvi cultural en el sector privat, en què la baixa tradició sindical i la mida reduïda de moltes empreses han dificultat l’establiment de convenis col·lectius. La patronal admet que l’acord també respon a una demanda creixent de les empreses, que volen comptar amb canals de representació més clars i amb capacitat de negociar aspectes com ara les inversions, les condicions laborals i les pujades salarials. Els sindicats, per la seva banda, celebren que aquest primer pas obri la via a consolidar convenis col·lectius que ofereixin més estabilitat i seguretat a treballadors i empresaris. El Govern ha remarcat la importància d’aquesta fita i s’ha compromès a portar la modificació legal al Consell General en un termini d’un mes i mig. El repte ara és que aquest acord inicial serveixi de motor per consolidar un veritable diàleg social i una cultura de corresponsabilitat entre treballadors i empreses, capaç d’enfortir el teixit productiu i de posar les bases per a unes relacions laborals més modernes i equilibrades.