Alerta per la lliure circulació
L’amenaça de controls creix mentre Espanya i França expressen malestar per la gestió migratòria andorrana
L’entrada en vigor a l’octubre del sistema Entry/Exit a l’espai Schengen, obligatori a partir de l’abril, ha activat totes les alertes a Andorra per les conseqüències que pot tenir sobre la lliure circulació, un dels pilars fonamentals del país. Tot i el missatge de tranquil·litat transmès pel Govern, la realitat és que encara hi ha incertesa i ningú pot garantir amb total seguretat que les condicions actuals es mantindran. França, en un context intern tens i amb un nou ambaixador, no ha ofert garanties fermes que evitaran els controls sistemàtics a la frontera, i Espanya, per la seva banda, ha mostrat un malestar creixent que ja no només es percep en l’àmbit local sinó que s’expressa amb claredat des de Madrid i Barcelona. El malestar no és només diplomàtic sinó també operatiu, i es fonamenta en la denúncia d’un ús irregular del sistema migratori andorrà per part d’algunes empreses, especialment del sector de la construcció, que contracten treballadors extracomunitaris i faciliten el seu empadronament a la Seu d’Urgell per convertir-los en transfronterers, tot i que molts no compleixen els requisits legals per treballar ni residir a Espanya. La queixa és clara: Andorra se’n beneficia laboralment, però la càrrega social i sanitària recau sobre Espanya. Aquesta situació, qualificada per fonts espanyoles d’insostenible, pot derivar en un canvi de política fronterera si no es prenen mesures concretes. El Govern admet el conflicte, com queda reflectit en l’acte del pacte d’Estat del 30 de juliol, i s’ha reprès el diàleg amb Espanya per cercar un acord que reguli millor els fluxos migratoris, la cooperació policial i l’intercanvi d’informació. Però el temps corre i la paciència dels veïns del sud s’esgota. Si Andorra no afronta amb responsabilitat aquest desafiament, es pot trobar davant d’un escenari molt complex que afectaria greument el seu model econòmic i de mobilitat. És una situació delicada que exigeix una acció decidida, diàleg permanent i un compromís ferm amb la transparència i la col·laboració internacional.