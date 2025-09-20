El gran repte de l’habitatge
L’alça sostinguda dels preus de l’habitatge complica l’accés i esdevé un dels principals reptes d’Andorra
L’alça del preu de l’habitatge a Andorra s’ha consolidat com una de les principals problemàtiques que afronta la ciutadania, ja que dificulta cada vegada més l’accés a un bé essencial. Les dades del primer semestre del 2025 mostren un increment anual del 16,4% en el cost dels pisos i vivendes unifamiliars, amb una mitjana que arriba als 4.295 euros per metre quadrat, més del doble que fa vuit anys. Aquest augment constant i generalitzat a totes les parròquies ha estat confirmat pel director de la càtedra en mercat immobiliari de la Universitat de Saragossa, Luis Alberto Fabra, que va advertir que la tendència a l’alça continuarà durant el 2025 i possiblement també el 2026. Les xifres exemplifiquen un mercat cada vegada més tens, en què els pisos se situen en 4.498 euros per metre quadrat i les vivendes unifamiliars en 3.256, amb increments anuals del 15,6% i del 34%, respectivament. A tot això s’hi afegeix el diferencial entre el preu real de venda i el preu d’oferta, que és de 5.753 euros per metre quadrat i que genera un desajust que contribueix a l’encariment global. El cost mitjà per habitatge és de 968.000 euros, amb diferències notables entre apartaments, prop dels 727.000 euros, i xalets, que voregen els dos milions. Aquest escenari té una traducció directa en la vida quotidiana de la població, que veu com la compra d’un habitatge esdevé una opció inassolible per a moltes famílies, mentre el mercat de lloguer tampoc no ofereix alternatives suficients. Només hi havia 265 habitatges de lloguer disponibles al tancament del segon trimestre, és a dir, un 13% del total, davant del 87% posat a la venda, una proporció que palesa la manca d’oferta i l’elevada pressió sobre els preus. Entre les solucions proposades pels experts hi ha la segregació de vivendes i l’aposta per l’habitatge col·lectiu, en un context en què menys de tres persones viuen de mitjana a cada habitatge i gairebé un 40% de l’oferta supera els 100 metres quadrats. El diagnòstic és clar: l’habitatge és avui un dels principals reptes del país i el seu impacte sobre la ciutadania n’accentua la urgència.