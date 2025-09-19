Guerra al contraban al Pas
El Govern anuncia un pla de xoc al Pas de la Casa per erradicar el contraban i preservar la imatge
El compromís anunciat pel Govern d’implantar un pla de xoc al Pas de la Casa per combatre el contraban de tabac és una mesura tan necessària com inajornable. No es tracta només d’un problema de seguretat o de control fronterer, sinó sobretot d’una qüestió de reputació per al conjunt del país. Les pràctiques vinculades al contraban projecten una imatge negativa d’Andorra, especialment en un moment en què el sector comercial intenta reinventar-se per recuperar atractiu i competitivitat. França, com a principal afectada per aquest flux il·legal, és qui rep directament les conseqüències d’una situació que erosiona la confiança i pot arribar a tensar les relacions bilaterals si no s’hi posa fre amb contundència. El missatge de tolerància zero anunciat pel cap de Govern és positiu i coherent, però haurà de traduir-se en accions visibles, efectives i sostingudes en el temps. No valen mitges tintes ni operacions puntuals que només maquillin el problema sense resoldre’l de manera estructural. El contraban és una pràctica que degrada l’espai públic, afecta els comerciants que compleixen les seves obligacions i acaba castigant l’economia formal, a més de situar Andorra en el focus de les crítiques internacionals. El pla de xoc hauria d’integrar mesures policials i fiscals, però també campanyes de conscienciació i una coordinació reforçada amb França, perquè només amb la col·laboració de tots els actors implicats serà possible revertir aquesta dinàmica. En paral·lel, el Govern no pot obviar la necessitat de donar resposta als reptes estructurals del comerç, que viu un procés de transformació accelerat i reclama una estratègia clara per reinventar-se i sorprendre de nou els consumidors. Per això, la lluita contra el contraban no és només una qüestió de policia i sancions, sinó també de model econòmic i de voluntat política per preservar el prestigi d’un país que es vol modern, competitiu i respectat. L’erradicació del contraban al Pas de la Casa ha de ser, doncs, una prioritat de país i no un mer compromís retòric.