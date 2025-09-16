Deu anys del fons de reserva
El fons de reserva de jubilació compleix deu anys amb un creixement sòlid, superant la inflació i garantint estabilitat
Fa deu anys es va prendre la decisió de posar en marxa el fons de reserva de jubilació i el temps ha demostrat que va ser un pas encertat. El fons va néixer amb la voluntat de gestionar de manera separada els excedents de les cotitzacions, és a dir, els diners que no calien immediatament per pagar pensions. En una dècada, aquella guardiola ha passat de 1.094 milions d’euros a 1.887 milions, amb un increment de gairebé 800 milions. Més de la meitat d’aquest creixement, 447,43 milions, prové del rendiment obtingut en les inversions, la resta de les transferències que la CASS hi fa anualment. La dada més significativa és que aquest rendiment global se situa vuit punts per sobre de la inflació acumulada, un objectiu bàsic que assegura que els estalvis mantinguin i incrementin el valor real. Es tracta, per tant, d’una gestió que ha complert els paràmetres establerts i que dona confiança amb vista al futur. També cal remarcar que aquests recursos són exclusius per a pensions i no poden destinar-se a altres compromisos de la Seguretat Social, com ara la salut, la qual cosa reforça la seva naturalesa de reserva. El desè aniversari és una oportunitat per explicar millor què és el fons, quines funcions té i per què és clau mantenir-lo allunyat de debats polítics o circumstancials. L’agenda d’actes commemoratius vol fer aquesta pedagogia, amb una primera taula rodona el 24 de setembre amb experts internacionals que permetrà comparar experiències i posar en valor la feina feta. La flexibilitat de les normes d’inversió ha donat marge per adaptar l’estratègia als temps actuals, amb la possibilitat, cada vegada més real, que en un futur calgui utilitzar els estalvis per complementar el pagament de pensions. La premissa continua sent la mateixa: màxima rendibilitat amb el mínim risc. I cal tenir present, com va recordar el president de la CASS, que el risc més gran seria no assumir-ne cap. El fons de reserva és avui un instrument que funciona, que aporta estabilitat i que constitueix una garantia de futur per a la sostenibilitat del sistema de jubilació.