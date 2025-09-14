Setmana de caça renovada
Les modificacions han estat avalades per la Federació, un símptoma del tarannà col·laboratiu
Uns 400 caçadors participen enguany en la cita, una xifra que ha baixat notablement (al tomb del 40%) respecte a anys anteriors fruit de les noves condicions que pengen d’una legislació renovada. Recordem que les anelles, l’instrument que mesura les captures permeses, són per primer cop personals i intransferibles i possibiliten que ja no s’hagi de participar sota l’aixopluc d’una colla. La caiguda de participants no s’explica per una sobtada pèrdua d’interès sinó per aquests nous requisits que han volgut posar fre a una manera de procedir que alterava el funcionament de la setmana: hi havia inscripcions irreals, de persones que no acabaven participant i que tenien com a objectiu aconseguir més opcions de captura de manera artificial. Un canvi que ha estat avalat per la Federació de Caça, que ja és un símptoma del tarannà col·laboratiu. La pràctica és controvertida, el concepte de setmana també. I les disfuncions carreguen de raons els detractors que qüestionen el concepte de lleure associat a disparar contra els animals. Són essencials el control i la vigilància i el canvi normatiu afavoreix que el funcionament estigui lliure de picaresques que no el beneficien a ulls externs. Les dades de comptatge certifiquen el bon estat de la cabana d’animals, amb uns 1.400 exemplars arreu del territori i el nombre de captures avalat pel ministeri de Medi Ambient és de 223, 201 al terreny cinegètic comú i la resta als vedats. La caça és una eina de regulació de les espècies però és una condició inamovible que es faci seguint escrupolosament les normes. Els banders són els agents responsables de mantenir l’ordre sobre el terreny; no obstant, és fonamental el compromís i la responsabilitat dels participants en la Setmana, la cooperació amb els vigilants de la norma, perquè no hi hagi cap mena d’incident. L’any passat, amb uns (teòrics) 671 caçadors a la muntanya, es van abatre 169 exemplars (per sota dels permesos per factors com el mal temps) i es van registrar dues infraccions. L’horitzó ha de ser que la conflictivitat sigui nul·la.