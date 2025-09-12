El serial Punjabi
No es posen en dubte els motius que l’han dut a prendre la decisió, sinó la transparència de l’anunci
La dimissió de Resma Punjabi ha deixat en una situació compromesa l’organisme. És d’esperar que es trobi la fórmula perquè la interinitat que es viu i es viurà fins que no es designi un nou responsable no suposi un mal major i que el funcionament del dia a dia i tràmits ordinaris i rellevants com el pagament de les nòmines a l’equip es puguin materialitzar malgrat la seva absència. La ja excap de l’APDA ha respost les crítiques a la seva decisió –especialment les més bel·ligerants, del president del grup parlamentari demòcrata– en un fil a X on entre d’altres apreciacions diu que les dimissions no han de seguir el calendari que convingui als polítics. Òbviament té raó. Però quan queden dos mesos perquè esgoti el mandat, les explicacions haurien d’haver estat més clares. Per què marxa quan està a punt d’esgotar la relació laboral i no abans, malgrat que ha tingut discrepàncies diverses amb el Consell? Punjabi va comparèixer davant dels mitjans per anunciar que plegava i sense deixar-se fer preguntes, així que va ser impossible aprofundir en què l’ha dut a prendre ara la decisió més dràstica. No es tracta de posar en dubte els motius, que han de ser prou greus si s’ha decidit a acudir a la fiscalia, sinó de demanar la transparència que tocaria de la màxima responsable d’una institució que està sota la tutela del Consell General. Els canvis legislatius ordenen una situació anòmala, la que el màxim responsable fos escollit per designació política. Punjabi va arribar de la mà dels Liberals i molt es va qüestionar la preparació per assumir les funcions. És indubtable que en aquests quatre anys ha donat un impuls a l’agència i a la feina que fa i que ha assenyalat disfuncions quan tocava. Però un primer pas per suprimir qualsevol sospita de falta d’independència és que qui es faci càrrec d’una agència que fa feina eminentment tècnica sigui una persona que superi un procés de selecció que avaluï la competència professional i que generi el consens dels grups que componen la Cambra. És la nova etapa que ha d’arrencar en poques setmanes.