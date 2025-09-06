És qüestió de civisme
És la pertorbació auditiva, però també que el soroll va relacionat amb velocitat i imprudències al volant
Diu el Codi de Circulació que en zona urbana “cal conduir sense forçar les marxes per evitar sorolls molestos com els que es produeixen com a conseqüència d’acceleracions innecessàries o de forçar el motor en pendents”. Vigilar el compliment d’aquesta obligació està entre les competències dels agents de circulació i ara Andorra la Vella posa en marxa una campanya de vigilància (sense data d’acabament) per sancionar qui no respecti el que recull la normativa. Està tipificada com a infracció lleu i la multa associada són 100 euros. La corporació reacciona després de rebre diverses queixes veïnals i no és una qüestió aïllada, perquè fa aproximadament un mes, en conversa amb el Diari, el Raonador de ciutadà indicava que el 2025 estava comportant un augment d’expedients i que els relacionats amb la contaminació acústica, especialment la provocada pel soroll dels vehicles, eren de les temàtiques que estaven experimentant un creixement més acusat. Per tant, evidencia que és un problema estès i que cal abordar-lo també en clau nacional. No és només la pertorbació auditiva. Aquesta, òbviament, molesta els ciutadans i el seu descans. També és que donar gas al motor implica molts cops que s’està excedint la velocitat, que s’està cometent una imprudència que atempta contra la seguretat en el trànsit. Segur que molts vianants han comprovat el que passa especialment a les nits, quan pràcticament no hi ha trànsit i alguns conductors opten per trepitjar l’accelerador sense miraments. Són conductes reprovables que cal perseguir. Campanyes com la iniciada a la capital han de servir per visibilitzar que als cossos implicats en la seguretat del trànsit també els preocupa i els ocupa aquesta qüestió. S’ha de remarcar que es planteja, a més, com una vigilància constant i no una actuació amb un límit temporal. L’advertència hauria de servir com a eina dissuasiva. Però per als que encara s’entestin a excedir-se amb els decibels i fer petar el tub d’escapament cal sancionar-los. Malauradament, sovint és la fórmula que té més èxit.