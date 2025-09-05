El potencial solar
L’any passat l’energia fotovoltaica va suposar el 5,4% de la producció elèctrica ‘andorrana’
La memòria de la companyia elèctrica de l’any passat i les dades recopilades per Acció climàtica certifiquen l’augment exponencial de les instal·lacions d’energia fotovoltaica, en molts casos enfocades a l’autoconsum i que tenen el paraigua del programa Renova d’ajuts públics. Un augment que ja impacta en la proporció de la producció. Per exemple, la memòria de FEDA apunta que el 2024 l’energia solar va suposar el 5,4% de la generada al Principat, que va cobrir aproximadament el 24% de la demanda. Cal destacar la incidència del parc solar que la parapública explota a Grau Roig, ja que era el primer exercici que funcionava de manera íntegra els dotze mesos. També les distribuïdores parroquials han fet feina en aquesta direcció, com Nord Andorrà al Planell de la Tosa. Però el volum d’instal·lacions certifica l’increment de dispositius de menor envergadura, que juguen igualment un paper rellevant. La suma és d’aproximadament mig miler d’equipaments que capten la radiació solar per transformar-la en energia. S’hi afegiran les que Andorra la Vella tindrà a les dues cobertes de la plaça del Poble, com a part de l’estratègia d’aprofitar edificacions públiques per seguir en el camí de l’augment de la capacitat d’autoabastiment. Andorra té deures a fer amb exigències temporals, cal recordar que en cinc anys, el 2030, la producció pròpia hauria de ser ja del 33%. I que el 2025 la fita és ser capaços de generar la meitat del que es consumeix. El parc eòlic del Maià és la gran aposta pel potencial de generació que té, però no s’ha de menysprear la incidència d’accions més petites en el compte de resultats. Una eina desenvolupada l’any 2021 i que és consultable en línia (potencial.solar) facilita la consulta de la capacitat de producció que tindrien panells fotovoltaics radicats en cobertes d’edificis d’arreu del territori i va concloure que en l’escenari més optimista s’arribaria a cobrir el 45% de la demanda elèctrica. Òbviament sense aprofundir. Però, en tot cas, és un punt de partida per a qui es plantegi l’autosuficiència.