Turisme sobre rodes
Els canvis normatius tenen un objectiu lícit però és necessari que es donin les condicions per fer-los complir
No és nova la pretensió del ministeri de Turisme que el visitant que arriba en autocaravanes, caravanes o vehicles camperitzats tingui obligacions assimilades al que s’allotja en un establiment tradicional, sigui hotel, apartament o càmping. És a dir, que la seva estada quedi reflectida al registre oficial (el ROAT) i abonar en conseqüència la taxa turística. És un objectiu que no ha aconseguit assolir-se perquè tampoc s’han donat les condicions necessàries per facilitar-lo. Diu la normativa (i ja ho deia abans de la Llei òmnibus) que aquests turistes han de pernoctar obligatòriament en llocs habilitats, afegint als d’acampada tradicionals (càmpings o similars) les zones d’estada o acollida. Però encara està pendent d’impulsar una xarxa d’aquesta mena; si bé diferents aparcaments comunals donen serveis per a aquests vehicles i els seus ocupants com ara el buidatge d’aigües, no s’ofereixen les prestacions preteses a la regulació. La realitat és que se’n veuen estacionats en aparcaments urbans però també en estacions d’esquí i en entorns naturals d’arreu del país per passar la nit. Amb els canvis a la normativa, facultant els agents de policia per fer-la complir i incorporant una multa específica, es pretén posar ordre, però s’han de donar les condicions per fer-ho. Per això s’entén que aquest estiu s’hagi optat per reforçar la informació i per la tolerància –excepte en els casos que s’hagi detectat incivisme, s’adverteix– mentre s’acaba de construir el model que es pretén, i que hauria de basar-se a esdevenir una destinació amigable. És un turisme amant de la natura i, per tant, potencialment atret per Andorra. És, a més, i arran de la pandèmia, un turista en auge. Múltiples destinacions estan adaptades a aquest perfil de viatger i esdevenen exemples a seguir. Però amigable no vol dir lax. És lícit que es vulgui tenir un control i que es consideri que han d’abonar taxa turística com la resta de visitants. Ara cal que el treball de tots (Govern, comuns, Andorra Turisme, estacions d’esquí) s’enfoqui en la mateixa direcció.