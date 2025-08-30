Nou partit conservador
Claror ultima la seva conversió en partit polític amb l’objectiu d’unificar la dreta i influir institucionalment
La possibilitat que Claror esdevingui una nova formació política pren cos després de mesos de rumors i declaracions ambigües. Fonts properes al grup han confirmat la intenció de constituir-se formalment com a partit a l’inici del curs polític, amb vocació nacional i una proposta que s’identifica amb valors conservadors. L’objectiu declarat és crear un espai polític capaç d’unificar els votants que no se senten representats per l’actual equilibri institucional, que des de fa anys tendeix cap al centre i el centreesquerra. El pes del col·lectiu és especialment rellevant a Sant Julià de Lòria, però els contactes i reunions s’estenen a totes les parròquies, amb la voluntat de bastir una estructura transversal dins de l’arc ideològic de centredreta i dreta. Entre els referents que han defensat aquesta reorganització hi ha figures com Josep Majoral, que ja va alertar de la dispersió política d’aquest espai en una entrevista a aquest diari el gener del 2024, quan va proposar reunir sota una mateixa sigla tots aquells que comparteixen una mirada econòmica liberal i una visió institucional conservadora. L’element catalitzador d’aquest moviment ha estat, en part, la preocupació per la política d’habitatge, que alguns sectors veuen com una intromissió en la propietat privada i una amenaça a la seguretat jurídica. En aquest context, Claror vol oferir una alternativa que canalitzi el malestar creixent d’un sector de la societat amb la gestió actual. Però les dificultats no són menors, especialment per la consolidació de Demòcrates com a formació central, que des de fa més d’una dècada agrupa famílies ideològiques diverses i manté una base electoral estable. La pregunta que es planteja ara és si existeix un espai polític suficientment ampli per a una nova força que disputi aquest lideratge des d’un posicionament més clarament conservador. La resposta dependrà de la capacitat organitzativa del nou projecte, de l’encaix entre els actors locals i nacionals i, sobretot, de si sabran oferir un relat atractiu i coherent per a un electorat que, si bé existent, encara no s’ha expressat amb força en les urnes.