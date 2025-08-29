País de grans esdeveniments
Andorra es consolida com a escenari d’esport d’elit amb el pas de la Vuelta ciclista a Espanya pel Principat
Andorra ha tornat a mostrar la seva capacitat per acollir grans esdeveniments esportius amb l’arribada ahir de la Vuelta ciclista a Espanya, que va tenir el seu final d’etapa a Pal, i avui amb la sortida des d’Andorra la Vella amb destinació a Cerler. Aquesta doble presència al calendari de la competició representa molt més que una fita esportiva, ja que consolida el Principat com a escenari habitual dins del mapa internacional de l’esport d’elit. La Vuelta té una repercussió mediàtica de primer nivell, amb més de 1.000 periodistes acreditats, 300 mitjans de comunicació de 30 nacionalitats, difusió a 190 països i un seguiment acumulat de més de 239 milions d’hores vistes en l’edició anterior, xifres que converteixen aquesta cursa en un aparador excepcional per projectar la marca Andorra al món. La capacitat logística, la qualitat de les infraestructures, l’eficiència organitzativa i l’entorn natural fan del país un destí atractiu per a l’organització d’aquest tipus de proves. L’aposta no és nova ni puntual: el Tour de França ha inclòs Andorra en diverses edicions, amb etapes destacades com la d’Arcalís el 2016 o la sortida d’Andorra la Vella el 2021, i també hi tenen lloc altres esdeveniments de primer ordre, com la Copa del Món de BTT, les finals de la Copa del Món d’esquí o el recentment anunciat Freeride World Tour del 2026. En aquest darrer àmbit, Grandvalira serà escenari el 28 de febrer i l’1 de març del 2026 de dues proves de velocitat femenina, el descens i el supergegant, dins del calendari de la Copa del Món d’esquí alpí. Aquestes cites reforcen la posició d’Andorra com a país capaç de combinar passió esportiva, visibilitat internacional i dinamització econòmica. Cada gran competició celebrada al país contribueix a consolidar un model d’èxit basat en la col·laboració institucional, la projecció turística i l’atractiu d’un territori que, per la seva geografia, la seva experiència i la seva voluntat d’obertura, s’ha convertit en una seu habitual i reconeguda dins del panorama global de l’esport mundial.