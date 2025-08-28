Agilitar els tràmits
Govern reorganitza el servei de tràmits per evitar col·lapses i prepara les empreses per a la digitalització
L’executiu ha posat fil a l’agulla per afrontar un dels colls d’ampolla més reiterats en la relació entre administració i ciutadania: les cues al servei de Tràmits. Amb la descentralització parcial del servei i la creació d’un punt d’atenció específic per a empreses a l’edifici del Prat del Rull, s’aborda de manera directa una de les principals fonts de saturació. La mesura, que s’activarà l’1 de setembre, no només implica un canvi d’ubicació sinó també un reforç efectiu de recursos humans, amb la incorporació de quatre nous professionals formats i experimentats, encarregats d’assistir les empreses en la transició cap a la tramitació digital. El plantejament és coherent amb una voluntat clara: descongestionar el servei i preparar les empreses per a un escenari on, a partir del 2026, serà obligatori gestionar les relacions amb l’administració de forma digital. La disponibilitat del catàleg complet de tràmits a la Seu Electrònica i la voluntat d’integrar-hi progressivament els serveis d’immigració i tributs demostren un full de ruta definit. El mal ús del sistema de cita prèvia ha estat un dels detonants dels col·lapses recents, i el Govern encerta prioritzant el seu bon funcionament per garantir que l’atenció presencial sigui ordenada i realment necessària. L’acompanyament actiu a les empreses, la millora de l’atenció telemàtica, la implementació de punts d’autoservei i la simplificació dels formularis són passos decisius per reduir la bretxa digital i fomentar una administració més eficient. El fet que el ciutadà mantingui l’opció entre el canal digital i el presencial assegura un equilibri adequat mentre es despleguen els canvis. Davant una realitat on la demanda supera la capacitat del servei, qualsevol acció encaminada a descongestionar, ordenar i modernitzar l’atenció ha de ser benvinguda. És en aquest marc que cal entendre i valorar positivament les mesures anunciades, que busquen no només resoldre urgències, sinó avançar cap a un model de relació ciutadania-administració més àgil, racional i adaptat al present.