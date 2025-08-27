Evitar la bretxa digital
Govern i Federació col·laboren per garantir formació i evitar que la digitalització exclogui les persones grans
L’increment dels tràmits digitalitzats del Govern, que ja superen els 900, és una mostra clara de la modernització de l’administració i una iniciativa que cal valorar positivament. Facilita els procediments, estalvia temps i permet gestionar amb més eficiència els serveis públics. Tanmateix, aquesta transformació també té un impacte directe en les generacions més grans del país, que sovint es troben amb dificultats per adaptar-se a l’entorn digital i que han de rebre un suport específic per no quedar-ne exclosos. En aquest sentit, la col·laboració entre l’executiu i la Federació d’Associacions de la Gent Gran és una bona notícia, ja que la posada en marxa de tallers formatius als casals de les parròquies a la tardor respon a una demanda justa i necessària. La digitalització només té sentit si és inclusiva i no deixa ningú enrere. La gent gran, tal com ha expressat el president de la federació, Fèlix Zapatero, necessita una formació repetitiva i continuada per consolidar coneixements i evitar que els tràmits apresos s’oblidin. Aquest plantejament hauria de ser una prioritat en els programes de capacitació. A més, el Govern hauria de vetllar perquè aplicacions i portals digitals siguin intuïtius i senzills, amb procediments que aprofitin millor les dades ja disponibles per evitar repeticions innecessàries i permetre fer tràmits amb autonomia. També és fonamental mantenir obertes vies de suport telefònic o presencial, ja que la digitalització no ha de significar desatenció, sinó al contrari, una oportunitat per enfortir la relació entre ciutadans i institucions. En aquest marc, eines com l’aplicació d’Andorra Salut, que permet consultar diagnòstics i cites mèdiques, són especialment útils i la formació en aquest àmbit pot tenir un impacte directe en la qualitat de vida. La mateixa lògica s’aplica a tràmits complexos com l’IRPF, que requereixen orientació clara i accessible. En definitiva, la digitalització de l’administració és una bona iniciativa que ha de continuar, però cal garantir que la transició no obri una bretxa digital que margini la gent gran, perquè la modernització només serà completa si integra totes les generacions en peu d’igualtat.