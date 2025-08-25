Exigències d’Europa
El país afronta una transformació normativa clau per mantenir l’equivalència reguladora i consolidar la seva plaça financera
L’aprovació del nou paquet europeu contra el blanqueig de capitals, conegut com a AML Package, marca un punt d’inflexió normatiu que interpel·la directament la plaça financera andorrana. Tot i no formar part de la Unió Europea, Andorra haurà d’adaptar el seu marc legal i institucional si vol mantenir l’equivalència reguladora, la interoperabilitat i la credibilitat com a jurisdicció cooperadora i homologable a nivell internacional. El sistema andorrà ja ha fet un recorregut notable en aquest camí, amb una legislació que s’alinea amb els estàndards del GAFI, una supervisió més exigent i una col·laboració efectiva amb organismes internacionals. La consolidació actual de la plaça és fruit d’aquesta evolució, però els reptes que s’albiren exigeixen continuar avançant amb determinació. El nou marc europeu estableix una arquitectura jurídica única, amb mecanismes reforçats de supervisió, registres interconnectats i controls més estrictes sobre sectors sensibles, inclosos els criptoactius, el comerç de luxe o el crowdfunding. L’impacte a Andorra serà profund, ja que es requeriran reformes estructurals, inversions tecnològiques i l’adopció d’una nova cultura de compliment normatiu transversal. La creació de l’Autoritat europea de lluita contra el blanqueig (AMLA), amb poder sancionador i de supervisió directa, introdueix un model centralitzat amb el qual caldrà interactuar activament. En aquest context, la resposta de les institucions andorranes ha de ser proactiva i ferma. La UIFAND ja ha reconegut la importància del moment i la necessitat de reforçar recursos i capacitats tècniques. Però aquesta adaptació no és només una obligació per evitar sancions o observacions externes, sinó una oportunitat per consolidar una plaça financera moderna, fiable i plenament integrada en els circuits internacionals. La ronda d’avaluació de Moneyval prevista per al 2026 posa una fita clara i propera que ha de mobilitzar tots els actors implicats. Només amb voluntat política, compromís institucional i col·laboració del sector privat es podrà garantir que Andorra continuï sent percebuda com una plaça sòlida, alineada amb les millors pràctiques i preparada per als desafiaments globals que planteja la lluita contra el crim financer.