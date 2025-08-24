Més vendes de vehicles
Les vendes de vehicles creixen per primer cop des de la pandèmia, amb elèctrics i ajuts com a motor
El mercat automobilístic d’Andorra viu actualment el millor moment dels darrers anys, amb unes xifres de vendes que, segons els professionals del sector, superen les de l’etapa anterior a la pandèmia i reflecteixen una clara tendència de consolidació després d’un període marcat per incerteses. Aquesta recuperació s’explica per diversos factors, entre els quals destaca el paper clau del Pla Engega del Govern, que ha contribuït de manera decisiva a impulsar la penetració del vehicle elèctric al país, especialment gràcies a l’ampliació dels ajuts destinats a sectors com el del taxi i la distribució, que han pogut beneficiar-se d’incentius econòmics de fins a quinze mil euros per vehicle adquirit. El bon moment de les vendes es veu reforçat, també, per un altre element rellevant: l’equiparació progressiva dels preus entre els vehicles elèctrics i els de combustió, un equilibri que ha permès millorar l’accessibilitat a una tecnologia que fins fa poc quedava fora de l’abast de molts compradors. Segons l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra, l’oferta actual ja inclou models elèctrics a preus similars als dels vehicles convencionals, fet que, sumat a l’estabilització del mercat després d’anys de forta inflació, ha afavorit la reactivació de la demanda. Aquesta tendència es reflecteix en les dades de matriculació, amb més d’un centenar de turismes 100% elèctrics registrats fins al mes de juliol, una xifra que posa de manifest la consolidació de l’electrificació com una opció real per a la ciutadania. Amb aquestes perspectives, els concessionaris afronten la segona meitat de l’any amb confiança, esperant que la Fira d’Andorra la Vella, una cita tradicionalment forta en vendes, contribueixi a reforçar encara més l’actual dinàmica positiva. El repte, a partir d’ara, serà mantenir l’estabilitat d’un mercat que ha viscut anys de volatilitat i incertesa, i garantir que els incentius públics i les condicions del mercat segueixin afavorint una transició sòlida i sostinguda cap a una mobilitat més eficient, moderna i respectuosa amb l’entorn, alineada amb els objectius de sostenibilitat que marquen l’agenda global.