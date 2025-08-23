Una ajuda que diu qui som

Actuar amb responsabilitat en moments crítics projecta una Andorra solidària, madura i compromesa amb el seu entorn

Redacció
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els bombers continuen col·laborant en les tasques d’extinció dels incendis que afecten el municipi asturià de Somiedo. Ho fan en condicions difícils, amb escassa cobertura de comunicació i sense data de retorn establerta. Hi són perquè cal, perquè la situació ho exigeix, i perquè la solidaritat no entén de fronteres, però també hi són perquè Andorra, malgrat la seva petitesa, forma part d’Europa i encara que no ho sigui per via institucional plena també comporta assumir responsabilitats quan toca. La imatge d’uns bombers treballant braç a braç amb efectius d’Astúries, Cantàbria i Navarra reforça la idea que les emergències no coneixen límits administratius. Quan el bosc crema, quan una aldea està a punt de ser engolida pel foc, l’únic que compta és sumar mans, mitjans i esforços. I això és exactament el que ha fet Andorra. No és el primer cop. Ja ho vam veure amb la guerra d’Ucraïna, quan el país va acollir refugiats i va activar mecanismes de suport humanitari. I ho tornem a veure ara, amb una contribució efectiva, allà on es necessita. Ajudar no és només un gest; és una actitud, una manera d’entendre el paper d’un petit Estat dins d’un entorn més gran, interconnectat i interdependent. Que els focs comencin a controlar-se és una bona notícia, però no fa oblidar que els serveis d’emergència espanyols han estat completament desbordats i, en aquest context, l’ajuda andorrana, per modesta que sigui, és rellevant i benvinguda. I no només des del punt de vista operatiu, sinó també des del pla simbòlic: Andorra és present, és activa i respon quan cal. Potser, amb el temps, accions com aquestes també contribueixen a revisar la imatge estereotipada que alguns encara tenen del nostre país. Una imatge massa sovint dominada per tòpics antics, que obvien la professionalitat, la vocació de servei i el compromís que el país demostra cada vegada que se’l necessita. La solidaritat també construeix identitat i demostra que som capaços de donar, no només de rebre, alhora que ens projecta com a país madur i responsable.

