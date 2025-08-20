El futur a la butxaca
Digitalitzar no és només una qüestió tècnica, sinó canviar la relació entre l’administració, les empreses i els ciutadans
En un país com el nostre, petit, àgil i altament dependent de la seva capacitat d’adaptació, la transformació digital no és una opció: és una obligació. L’anunci de la nova Cartera Digital, encara en fase de proves però amb previsió d’entrar en funcionament abans de final d’any, representa un pas important en aquesta direcció. I no tant pel valor simbòlic o la comoditat que pugui oferir als ciutadans, sinó perquè exemplifica una aposta estratègica per construir un país preparat per al futur. El ministre Marc Rossell ho expressava amb una metàfora molt reveladora: si ens oblidem el mòbil, hi tornem; si ens oblidem la cartera, no sempre. La digitalització ha de pivotar sobre aquest vincle entre ciutadà i dispositiu per oferir serveis més eficients, segurs i accessibles. Però cal entendre que no es tracta només d’una millora administrativa, sinó d’una peça clau del nou model econòmic que el país necessita. Si volem garantir la viabilitat econòmica i social a mitjà termini, cal apostar per sectors d’alt valor afegit. I això només serà possible si tenim les estructures digitals adequades. Des d’aquesta perspectiva, la Cartera Digital no és només un avenç tecnològic, sinó un pas més cap a la construcció d’un ecosistema competitiu i connectat. La nostra petitesa és un avantatge estratègic. Ens permet fer proves, ajustar processos i escalar solucions amb una velocitat que molts estats més grans envejarien. Per això, no només hem de continuar el camí de la digitalització, sinó liderar-lo. Perquè el lideratge digital sigui real, cal que vagi acompanyat d’un suport actiu i sostingut. La confiança també és clau. El sistema ha de ser segur, transparent i amb control en mans de la gent. El model descentralitzat és un bon punt de partida, però caldrà veure com es concreta. I perquè l’ecosistema sigui complet, el sector privat s’ha d’implicar activament i des del principi. Digitalitzar no és només posar documents en un mòbil. És transformar la relació entre l’administració, les empreses i la ciutadania. I tenim l’oportunitat de ser pioners.