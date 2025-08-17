Esculls de l’equilibri de gènere
El repte és educatiu i cultural: cal estimular les vocacions femenines en carreres científiques i tècniques
La companyia s’ha compromès amb un full de ruta que té l’horitzó d’assolir una fita complexa, una plantilla en què el pes de dones i homes sigui similar. Per començar a construir-ho ha introduït mesures de discriminació positiva en els processos de selecció de nou personal, valorant amb un percentatge de puntuació extra les candidates dones que superin el procés. És una passa valenta, amb una acció que té detractors. Defensen que han de prioritzar sempre els mèrits, els candidats més preparats. Obliden que històricament les dones havien perdut sovint aquesta cursa per obstacles (vistos així per als qui seleccionaven professionals) com les maternitats, les càrregues familiars. Ara s’han superat moltes d’aquestes barreres però el mercat laboral segueix marcat per etiquetes de gènere; les dones continuen ocupant-se majoritàriament en sectors molt concrets. I aquesta és una situació que marca polítiques com les impulsades per FEDA, que tot i la recerca proactiva de treballadores, ha contractat més homes durant el 2024. La desigualtat té arrels estructurals, que es manifesten en la distribució professional, amb dones majoritàriament en tasques administratives i minoria en càrrecs tècnics o de comandament. Les mesures correctives que impulsa FEDA marquen un nou camí i aporten un missatge de compromís institucional. Però el canvi real requereix sembrar molt abans. Si les aules d’enginyeria o de determinades branques de formació professional continuen sent majoritàriament masculines, el mercat laboral seguirà reproduint aquesta tendència. Les quotes i els protocols són necessaris, però insuficients. El repte és educatiu i cultural: cal estimular les vocacions femenines en carreres científiques i tècniques, trencar els estereotips que encara condicionen les opcions de moltes joves i obrir espais on les dones es puguin veure reflectides en professions tradicionalment masculinitzades. Només així, amb una mirada de llarg termini, les empreses com FEDA podran assolir la paritat real que avui persegueixen.