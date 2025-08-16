Bus nocturn
El servei nocturn de bus es consolida com una opció segura, útil i ben acollida pels ciutadans
L’estabilització de les línies de bus nocturn que funcionen de dilluns a diumenge confirma que aquesta ampliació horària del transport públic respon a una necessitat real i aporta beneficis directes a la ciutadania. Amb tres rutes des de la capital cap a Sant Julià, Canillo i Ordino –aquesta última també amb cobertura fins a Arinsal–, el servei ha permès donar resposta a col·lectius que fins ara quedaven desatesos, com els treballadors amb horaris laborals nocturns, especialment en sectors com la restauració. La iniciativa, nascuda arran d’un procés participatiu i posada en marxa el setembre del 2024, ha afavorit una mobilitat més segura i accessible, evitant desplaçaments amb vehicle privat en hores de risc i reduint la probabilitat de conduccions sota els efectes de l’alcohol, un aspecte especialment rellevant durant les festes majors, on les xifres d’usuaris han estat especialment altes. L’exemple més destacat es va donar en les celebracions de Sant Julià i Escaldes, on es van arribar a registrar 2.000 viatges en dies punta, reforçant la freqüència a un bus cada mitja hora. Fora d’aquestes ocasions, la mitjana diària se situa al voltant de 400 passatgers, amb diferències notables entre feiners –uns 300 usuaris– i caps de setmana o festius, quan la xifra arriba als 750. El servei fins al Pas de la Casa, incorporat posteriorment el gener passat i mantingut durant quatre mesos, es va aturar en finalitzar la prova pilot per manca de demanda suficient fora de la temporada d’hivern, però es preveu tornar a avaluar la seva recuperació per al pròxim hivern en col·laboració amb el teixit econòmic encampadà. En total, el conjunt de línies nocturnes ha transportat prop de 21.000 persones, repartides entre les dues concessionàries –15.000 amb Coopalsa i 6.000 amb Nadal–, un volum que demostra l’acceptació ciutadana i la utilitat d’una oferta estable més enllà dels horaris convencionals. La continuïtat d’aquest servei representa un pas endavant en la configuració d’una mobilitat pública més flexible, adaptada als ritmes socials i laborals actuals, i evidencia que l’extensió de l’horari del transport col·lectiu no només és viable, sinó també una mesura que repercuteix positivament en la seguretat viària, la cohesió social i la qualitat de vida dels residents.