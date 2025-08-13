Un pas endavant
El primer conveni sectorial d’Andorra és una fita que pot inspirar acords semblants en altres sectors empresarials
L’anunci que el primer conveni sectorial de la història d’Andorra serà una realitat a l’octubre al sector de la seguretat privada és, sens dubte, una bona notícia per als treballadors i també per a les empreses. En un mercat en què la competència deslleial ha estat massa sovint un problema, establir unes condicions laborals homogènies és un pas endavant que aporta estabilitat, seguretat jurídica i un marc de joc igual per a tothom. Aquest acord, fruit de setmanes de negociació entre la Unió Sindical d’Andorra i les principals empreses del sector, demostra que és possible trobar punts de consens quan hi ha voluntat de diàleg i d’entesa. La millora de les condicions laborals no és només un benefici per als empleats, sinó que repercuteix positivament en la qualitat del servei i en la imatge del sector. Un personal més motivat i amb una retribució justa contribueix a una major professionalitat, i això redunda en benefici dels clients i de la societat en general. A més, l’existència d’un marc comú de drets i obligacions permet que les empreses competeixin per la seva capacitat de millorar processos, innovar i oferir serveis diferenciats, i no per retallar salaris. El repte ara és que aquest no sigui un cas aïllat. Seria interessant i positiu que altres sectors econòmics del país prenguessin exemple i iniciessin processos similars per establir convenis col·lectius que responguin a la seva realitat i necessitats específiques. Un teixit productiu amb acords laborals ben definits és un teixit més sòlid, més competitiu i més capaç d’afrontar els reptes econòmics i socials que vindran. La seguretat privada obre el camí i posa el llistó en un punt que seria desitjable que altres segueixin. La clau serà mantenir la flexibilitat necessària perquè aquests convenis s’adaptin a cada activitat sense caure en rigideses excessives, però preservant sempre l’objectiu central: garantir unes condicions justes i equilibrades per a treballadors i empreses. Si s’aconsegueix, Andorra farà un pas significatiu cap a un model laboral més modern i equilibrat, que beneficiï tothom i reforci la cohesió