Estadístiques del càncer
Assandca reclama a Govern dades oficials sobre el càncer per planificar millor la prevenció i l’atenció de pacients
L’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca) fa anys que reclama al Govern l’accés a estadístiques completes i actualitzades sobre la incidència de la malaltia al país. Disposar de dades per tipus de tumor, edat i distribució poblacional no és una qüestió merament burocràtica, sinó una eina essencial per planificar polítiques de prevenció, millorar l’atenció sanitària i adaptar els serveis a les necessitats reals dels pacients. Sense aquesta informació, l’associació i les institucions que treballen en l’àmbit oncològic han de basar part de la seva estratègia en referències externes, amb el risc que aquestes no reflecteixin la realitat local. La demanda no és nova: fa dotze anys que es va formular per primera vegada i, malgrat compromisos reiterats per part de l’executiu, encara no s’ha materialitzat. Les estadístiques no només permetrien identificar àrees prioritàries d’actuació –per exemple, campanyes contra el tabaquisme–, sinó també avaluar l’eficàcia de les iniciatives existents. La lluita contra el càncer requereix informació rigorosa i transparent, i en aquest sentit, la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut de disposar de registres nacionals és clara. Paral·lelament, Assandca continua donant suport als malalts i famílies, amb serveis que van des de l’ajuda econòmica per a desplaçaments fins a activitats de benestar com el ioga o la gimnàstica, moltes vegades impartides per voluntaris que han superat la malaltia. També prepara un nou espai per oferir teràpies complementàries i sessions de suport emocional als cuidadors, conscients que l’entorn familiar també pateix un impacte emocional considerable. Tot plegat demostra que l’atenció al pacient oncològic és un procés integral que requereix recursos humans, econòmics i, sobretot, informació precisa. Facilitar les estadístiques a Assandca no només respondria a una demanda legítima, sinó que contribuiria a una lluita contra el càncer més eficaç i adaptada a la realitat d’Andorra.