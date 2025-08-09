Compliment de la normativa
S’intensifiquen les inspeccions als allotjaments turístics que operen sense registrar-se o incompleixen la normativa
L’augment dels habitatges d’ús turístic (HUT) a Andorra ha anat acompanyat, com era previsible, d’un increment de les inspeccions i les sancions per incompliments normatius. El balanç de l’any passat, amb 19 expedients oberts –dels quals catorze van acabar en multa– i 39.000 euros imposats en sancions, posa en relleu una realitat que, tot i la reducció respecte de l’any anterior, continua sent preocupant. L’evolució quantitativa del sector, amb més de 2.600 pisos registrats i més de 12.000 llits, fa imprescindible garantir el compliment estricte de les normes, no tan sols per preservar la qualitat i la seguretat del servei que es dona al visitant, sinó també per protegir els operadors que actuen de manera legal. Els incompliments més habituals –com ara oferir pisos sense número de registre o no permetre les inspeccions periòdiques– són fàcilment detectables i perfectament evitables, fet que evidencia un grau d’irresponsabilitat que no s’hauria de tolerar. En aquest sentit, cal valorar positivament la tasca del ministeri de Turisme i Comerç, que manté una línia clara d’inspecció i sanció, i també la implicació del sector organitzat, que denuncia la competència deslleial i adverteix del risc per al client que comporten les pràctiques irregulars. El marc normatiu estableix clarament les condicions i obligacions per operar com a HUT i les plataformes de lloguer turístic tenen el deure d’exigir als usuaris que compleixin aquests requisits. L’administració, per la seva banda, ha de continuar amb les inspeccions i les sancions, i reforçar els mecanismes de control i transparència, especialment en un context en què la proliferació d’aquest tipus d’allotjament pot impactar negativament tant en el mercat immobiliari com en la convivència als edificis residencials. Les lleis són clares i el seu incompliment ha de comportar conseqüències, sense excepcions. Per garantir un sector turístic segur, competitiu i ordenat, no tan sols cal promoció i regulació, sinó també fermesa amb aquells que actuen al marge.