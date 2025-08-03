Informats i més protegits
El coneixement és cabdal per afavorir la seguretat davant episodis com fenòmens meteorològics extrems
Les noves tecnologies suposen infinitat d’avantatges. La digitalització en favor d’un millor servei al ciutadà és un dels eixos de les polítiques públiques; aspirem a vèncer les traves de la burocràcia tradicional, més lenta i farragosa, aprofitant les oportunitats tècniques que avui tenim a l’abast. La tecnologia també ha suposat un salt en la rapidesa d’accés a la informació que aprofiten les administracions amb missatges de servei directes des de canals com ara les xarxes socials. Els sistemes d’avisos massius a la població són eines per esprémer al màxim aquestes possibilitats, amb l’objectiu de garantir que tothom conegui al moment els perills derivats de situacions d’emergència, com ara fenòmens meteorològics extrems o catàstrofes naturals. Coneixement cabdal perquè tothom pugui prendre les mesures d’autoprotecció que afavoreixin la seguretat. Són sistemes ja assajats als països de l’entorn i no exempts de crítiques, especialment quan se’ls titlla d’alarmistes perquè aquell risc anunciat acaba tenint efectes menors dels previstos. Bé, malgrat que soni a tòpic, les prediccions poden no ser exactes, però ens ajuden a minimitzar el perill. L’avantatge de sistemes basats en la tecnologia anomenada Cell Broadcast, la triada pel Govern per implantar a Andorra i que ja utilitzen França i Espanya, entre d’altres països europeus, és l’arribada al moment a múltiples telèfons mòbils ubicats en una àrea geogràfica independentment d’operadores o connexió a internet. Per tant, que arribaran a residents i visitants sense distinció, un aspecte essencial atesa l’afluència turística. Els mesos vinents se n’ha de fer el desplegament –Protecció Civil ja va augurar que la posada en marxa seria el 2026– i els protocols hauran de definir les alarmes que justificaran la seva activació. Tampoc podem oblidar que es tracta d’una eina i que en el grau d’eficàcia serà determinant l’ús que en facin els responsables de gestionar-la. Malauradament, tenim relativament a prop un cas que constata que una utilització a destemps serveix de ben poca cosa.