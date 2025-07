Alerta digital

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les dades exposades en una jornada de l’EFA no admeten cap mena de frivolitat ni indiferència: es preveuen fins a 1.800 incidents de ciberseguretat aquest any, dada que equival a una mitjana de cinc cada dia, una xifra que hauria d’encendre totes les alarmes tant en l’àmbit institucional com en el privat, i que evidencia que el país encara té massa esquerdes digitals en un món on la vulnerabilitat tecnològica pot derivar en conseqüències devastadores per a les empreses, les institucions i la ciutadania, més encara quan la mateixa jornada impulsada per l’EFA constata que Andorra ocupa la posició número 80 en el rànquing mundial de ciberseguretat, molt per sota del que es podria esperar d’un estat que vol liderar sectors digitals i financers d’avantguarda, i on cap empresa, gran o petita, està exempta del risc d’atacs que poden paralitzar l’operativa, segrestar dades o erosionar greument la reputació de marca, sovint amb efectes irreversibles. És cert que l’Agència Nacional de Ciberseguretat ha activat mecanismes de resposta, que el Govern ha augmentat el nivell d’alerta i que es treballa intensament per millorar el sistema de protecció, també és cert que s’han posat recursos a disposició del teixit empresarial per actualitzar sistemes i adoptar mesures proactives, i que s’han impulsat formacions, tallers, simulacres i programes de sensibilització, però tot això, tot i ser positiu, no pot quedar en accions reactives o aïllades. Cal una estratègia profunda, transversal i permanent, que contempli la inversió continuada en tecnologia, la formació especialitzada, la detecció precoç i una cultura digital compartida entre sectors, perquè avui defensar Andorra és també blindar-la contra les amenaces invisibles que es mouen en un entorn sense fronteres i amb actors cada vegada més sofisticats, més ràpids i més preparats. La sobirania digital no és una opció, és una obligació per preservar la confiança, l’estabilitat, la competitivitat i el futur del país. S’ha de ser plenament conscient que els perills futurs seran digitals i no pas en format armament.