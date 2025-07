Acord sobre els salaris

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de mesos d’intenses converses, el Govern i els representants sindicals han arribat finalment a un acord sobre la revisió salarial del sector públic, un desenllaç que, tot i arribar amb retard respecte al calendari previst, permet valorar positivament el resultat del diàleg i la voluntat de les parts d’assolir un consens. El model acordat incorpora dos eixos complementaris –l’antiguitat i l’augment del salari base– que tenen com a objectiu corregir desequilibris acumulats i establir un mecanisme més just i adaptat a la realitat dels treballadors públics. Tot i que encara queden alguns punts tècnics per perfilar, el fet que totes les parts reconeguin el 80% del text com a tancat i que es mostrin disposades a rubricar-lo en els pròxims dies és indicatiu de la maduresa assolida en la negociació. El compromís de vincular el nou sistema a l’experiència acumulada, alhora que es garanteix un increment generalitzat d’entorn del 10%, representa un pas significatiu en la millora de les condicions laborals dins l’administració. La incorporació d’una partida específica per a jubilacions futures mostra també una sensibilitat addicional envers la sostenibilitat del sistema i les necessitats d’una plantilla envellida. És comprensible que, davant la complexitat dels escenaris individuals –com promocions recents o trajectòries atípiques–, hi hagi qüestions que requereixin més precisió. Tanmateix, després de tants mesos de treball conjunt, és de justícia reconèixer l’esforç fet per totes les parts per arribar a una proposta equilibrada. Tancar bé la feina, com demanen alguns portaveus sindicals, implica no només acordar xifres, sinó garantir que el model s’implementi amb claredat, equitat i amb la confiança necessària per consolidar el pacte en el temps. Aquest acord pot esdevenir un precedent útil per a futures negociacions, sempre que es mantingui el compromís amb el diàleg, la transparència i la millora constant del servei públic.