Tensió sindical a la presó

La situació de tensió que es viu a la presó entre el Sindicat Penitenciari d’Andorra (SPA), la direcció d’Institucions Penitenciàries i el ministeri d’Interior posa de manifest un conflicte que s’ha anat enverinant amb el pas dels mesos i que reclama una gestió serena, transparent i constructiva per part de totes les parts implicades. Les acusacions creuades, les dades contradictòries sobre el nombre i el perfil dels expedients disciplinaris, i el trencament de les relacions institucionals entre el sindicat i l’administració han generat un escenari de desconfiança que en res contribueix al bon funcionament d’un servei tan sensible com el penitenciari. L’SPA denuncia una persecució reiterada contra els seus membres, amb actuacions que considera selectives i motivades pel vincle sindical dels treballadors afectats, mentre que el Govern ho nega rotundament i assegura que no hi ha cap voluntat de represàlia per raó d’afiliació. La distància entre ambdues versions és notable i només es podrà resoldre a través d’un exercici de diàleg sincer i d’un compromís real per garantir un tracte igualitari i objectiu dins del centre. Casos com la revisió de càmeres només en situacions que afecten determinats agents o l’aplicació desigual de criteris disciplinaris poden afavorir la percepció d’un greuge comparatiu i generar un malestar difícil de gestionar. Les institucions públiques han de ser exemplars en la seva actuació, especialment en àmbits en què la disciplina i la confiança són claus per garantir la seguretat i la convivència. Per això, més enllà del debat sobre si hi ha o no una persecució, el que demana aquesta situació és la reconstrucció d’un marc de relació laboral basat en el respecte mutu, la transparència i la col·laboració. La presó no pot ser escenari de confrontació permanent entre sindicats, direcció i autoritats polítiques. Cal restablir els canals de comunicació, analitzar amb rigor les decisions disciplinàries i garantir que el marc normatiu s’aplica de manera justa i equitativa. Només així es podrà recuperar un ambient laboral saludable que permeti als professionals penitenciaris exercir la seva funció amb la dignitat i la tranquil·litat que el seu servei mereix.