Missatge de França

L’acte institucional del 14 de juliol va servir perquè França traslladés un missatge clar i ferm sobre l’acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea: una eventual negativa andorrana a aquest text podria tenir conseqüències en les relacions bilaterals no només amb França, sinó també amb Espanya i la resta dels 25 estats membres de la UE. Així ho va expressar l’ambaixador Nicolas Eybalin, que va remarcar que el seu país, un dels dos coprínceps del Principat i soci estratègic històric, seguirà de prop la posició que adopten les forces polítiques andorranes. França defensa des de fa temps aquest acord com una eina per dotar Andorra de més estabilitat, seguretat jurídica i integració al context europeu. Eybalin va recordar que aspectes com la llibertat de circulació serien molt més sòlids si estiguessin recollits dins un marc d’associació amb la UE, en lloc de dependre de convenis bilaterals sotmesos a l’evolució geopolítica. Per al cap de Govern, Xavier Espot, aquest missatge hauria de fer reflexionar tothom: va destacar-ne el to cortès però contundent, i va advertir que rebutjar l’acord no implicaria mantenir l’statu quo, sinó assumir riscos i incerteses. La posició del Govern es troba plenament alineada amb la de l’ambaixador, també pel que fa a la necessitat d’una Europa forta i cohesionada en un moment de complexitat global i de tensions geopolítiques creixents. Des de Demòcrates per Andorra i el Partit Socialdemòcrata es va interpretar el missatge francès com un senyal d’alerta que cal tenir molt en compte. En canvi, Concòrdia, tot mantenint el seu rebuig a l’acord tal com està redactat, va reiterar la voluntat de preservar bones relacions amb França i amb la UE, defensant el dret dels andorrans a decidir de manera lliure i informada. L’ambaixador francès també va deixar clar que la decisió última correspon únicament al poble andorrà, però va remarcar que d’aquesta decisió en dependrà la qualitat de les relacions internacionals futures del Principat.